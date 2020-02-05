اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم للعام الدراسي2020- 2019م بنسبة بنجاح 80.6%، بحضور محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، وخالد يونس، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78%، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 90%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 66.5%.

ووجه كلا من محافظ الفيوم وكيل تعليم الفيوم التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق ومؤكدا على أن نهضة مصر وتحقيق التنمية المشنودة يرتكز على أبنائها المتفوقين في شتى المجالات، كما أن نجاح العملية التعليمية هو خط الدفاع الأول لمصر وهو نواة التقدم لمصر.