مسؤولون بارزون يناشدون ميركل تأمين مستقبل صناعة السفن الحربية

وقع عدد من رؤساء حكومات الولايات الألمانية خطابا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمناشدتها تأمين مستقبل صناعة السفن الحربية.

وأرسل الخطاب رئيس حكومة ولاية شليزفيج-هولشتاين، دانيل جونتر، ووقع عليه رؤساء حكومات ولايات بافاريا وشمال الراين-ويستفاليا وهامبورج وسكسونيا السفلى وميكلنبورج-فوربومرن.

وجاء في الخطاب، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الحكومة الألمانية تصنيف هذا القطاع على وجه السرعة على أنه تكنولوجيا محورية، مثلما ينص ميثاق الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي.

واقترح جونتر في الخطاب أن تعقد الحكومة الألمانية اجتماعا تدعو فيه ممثلين من الأوساط السياسية والاقتصادية والنقابات والشركات المعنية لمناقشة "التحديات والتطلعات التي تخص صناعة السفن الحربية الألمانية المنتظرة خلال الـ15 أو الـ20 عاما المقبلة".

ويأتي الخطاب على خلفية منح عقد تبلغ قيمته 3ر5 مليار يورو لاتحاد شركات بقيادة هولندية لتصنيع سفينة حربية متعددة الأغراض (إم كيه إس 180) للبحرية الألمانية.