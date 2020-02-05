تتوالى الأزمات على برشلونة، خلال هذه الفترة الحاسمة من الموسم، بدأت بالإصابة التي تعرض لها الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم الفريق، مرورًا بإقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، وانتهت بغضب ميسي الكبير من إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني.

وفي السطور القادمة تستعرض «الشروق» الأزمات التي مر ومازال يمر بها برشلونة في الوقت الحالي:

** إصابة سواريز:

تعرض الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم الفريق الأول، لإصابة قوية في ساقه اليمنى، خلال مباراة ليفانتي بالدوري الإسباني، أبعدته عن المشاركة في السوبر الإسباني، والذي ودعه برشلونة من دور نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد.

إصابة سواريز ستبعده أيضا عن البلاوجرانا لفترة طويلة، قد تمتد إلى 4 أشهر.

** إقالة فالفيردي:

تحمل برشلونة عامين ونصف، من الانتقادات لإرنستو فالفيردي المدير الفني السابق، بسبب الكوارث التي حدثت للفريق في دوري الأبطال، بخروج برشلونة في عامين متتالين بنتائج مذلة، أمام روما وليفربول على الترتيب.

ثم اختار الإطاحة به في وقت حساس جدًا من الموسم، بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 3-2، شهر يناير الماضي.

واستعان النادي الكتالوني بالمدرب الإسباني كيكي سيتين، ليتولى مهمة تدريب الفريق خلال بقية الموسم.

** بديل سواريز وأزمة سوق الانتقالات:

دخل برشلونة سوق الانتقالات الشتوية الماضية، باحثًا عن مهاجم ليعوض غياب لويس سواريز الكبير عن الفريق الكتالوني، إلا أنه فشل في اقناع أي فريق بالتخلي عن لاعبيه.

وحسب التقارير برشلونة تفاوض مع العديد من اللاعبين أبرزهم، رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا، ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون الإنجليزي، والصربي دوسان تاديتش نجم أياكس أمستردام الهولندي.

برشلونة أيضًا تخلى عن كارليس بيريز إلى روما الإيطالي، ليفقد مهاجم بدلًا من التعاقد مع آخر.

** ديملبي الزجاجي:

واصل الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي جناح الفريق، هوايته المفضلة بالتعرض للإصابات، الأمر الذي جعل برشلونة يواجه أزمة كبيرة، على مستوى الهجوم.

أزمة الفريق الكتالوني تكمن في قلة الخيارات المتاحة لمدرب الفريق كيكي سيتين، على مستوى الهجوم، ففي حالة تعرض ميسي، أنسو فاتي أو جريزمان لإصابة سيدخل الفريق في أزمة كبيرة.

** ميسي الغاضب:

كل الأزمات التي تم سردها في السطور الماضية مقارنة بغضب ورد ميسي على السكرتير الفني للفريق إريك أبيدال، يعد أمرًا هينًا، فغضب ميسي يعني وجود أزمة كبيرة من الممكن أن لا تنتهي إلا بإطاحة العديد من الأسماء الثقيلة من مناصبها داخل النادي.

غضب ميسي جاء بعدما اتهم إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة بعض اللاعبين في مقابلة مع صحيفة «سبورت» الكتالونية، بأنهم كانوا غير راضيين عن أداء فالفيردي، ولم يتدربوا بالشكل الأمثل تحت قيادته.