انعقاد لجنة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السودانية والروسية بالخرطوم

انعقد، اليوم الأربعاء، في وزارة الخارجية السودانية، اجتماع لجنة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السودانية والروسية.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن الجانب السوداني ترأسه السفير محمد الياس، مدير عام الشئون العربية والأسيوية، بينما ترأس الجانب الروسي السفير اليكساندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية في مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.



من ناحية أخرى، أجرى مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، لقاء مع السفير الصديق عبدالعزيز، وكيل وزارة الخارجية، تناول العلاقات الثنائية، وأهمية الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وكيفية زيادة التبادل التجاري بين البلدين والشروع في دراسة مشروعات استثمارية مشتركة.



كما تناول اللقاء تشجيع القطاع الخاص الروسي للدخول في إستثمارات حيوية في السودان في كل القطاعات، من خلال مشاركته في أعمال اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الإقتصادي والتجاري والثقافي بين السودان وروسيا، والمزمع عقدها في الفترة ١١ إلى ١٣ مارس بالخرطوم.