مقاطعة «بريتيش كولومبيا» الكندية تسجل ثاني إصابة بفيروس كورونا

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سجلت مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا.
جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول اتصالات في حكومة المقاطعة.
وذكر المسؤول أنه سيتم عزل الشخص المصاب، كما سيتم إجراء فحوصات لأسرته.