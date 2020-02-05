هل يقضي الكوكايين على فيروس كورونا؟

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين تتزايد المخاوف والقلق لدى الكثير من الناس، لا سيما عندما يتم تغذية هذا الخوف بمعلومات خاطئة تنتشر كالنار في الهشيم على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الأيام الماضية انتشرت شائعة مفادها أن "الكوكايين يقتل الفيروس التاجي"، " "COCAINE KILLS CORONA VIRUS من خلال صورة تبدو وكأنها التقطت من بث حي لخبر عاجل على أحد المحطات التلفزيونية الإخبارية.

لكن الصورة ببساطة مزيفة، بحسب جمعية mimikama النمساوية، التي تعمل على مكافحة إساءة استخدام الإنترنت والاحتيال، تم تصميمها باستخدام موقع على الإنترنت متاح للجميع يسمى "The Breaking News Generator"، يتيح إمكانية تركيب أي جملة لتبدو كلقطة خبر عاجل، فبالإضافة إلى كتابة العنوان الرئيسي، يمكنك تحميل صورة وفي النهاية يمكن بعد ذلك تنزيلها أو مشاركتها، وللأسف يتم استخدام هذه المواقع بشكل متكرر، لخداع المستخدمين على شبكة الانترنت بأخبار زائفة.

الصورة المزيفة كانت قد انتشرت أيضا على نحو ساخر بين المستخدمين العرب والمصريين، مدعومة بصورة للفنان أحمد السقا.