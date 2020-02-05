السد يتعاقد مع المكسيكي ماركو فابيان حتى نهاية الموسم

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أعلن نادي السد القطري لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده رسميا مع اللاعب المكسيكي ماركو فابيان حتى نهاية الموسم الحالي، ليكون المحترف الخامس في صفوف الفريق هذا الموسم.

وكان ماركو قد وصل للعاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، تمهيداً للخضوع إلى الفحص الطبي ومن ثم استكمال المفاوضات قبل التوقيع رسميا لفائدة الفريق القطري وذلك بحضور تركي العلي المدير العام للنادي.

وانضم ماركو للسد قادماً من نادي فيلادلفيا يونيون بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيرتدي اللاعب رقم " 33 " مع الفريق السداوي.

وأبدى فابيان سعادته الكبيرة بالتواجد مع نادي السد خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن تعاقده مع الفريق يعتبر تحديا جديدا ومميزا في مسيرته مع كرة القدم.

وثمن اللاعب المكسيكي – في تصريحات لموقع نادي السد – تواجده في قطر ، وقال : "سعيد باللعب في الدوري القطري، ومستعد لهذة التجربة الجديدة، وأسعى لخوض هذا التحدي بكل قوة".

أكد فابيان أن هذه خبرة جديدة بالنسبة له باللعب في ناد جديد وهدف سيكون بكل تأكيد مثير.