كوريا الجنوبية: حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين لـ19

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد المصابين 19 شخصا في البلاد.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: "إن رجلا من كوريا الجنوبية يبلغ من العمر 36 عاما عاد من سنغافورة في 23 يناير الماضي خضع لفحص وتبينت إصابته بالفيروس".

ولفتت إلى أن المصاب الـ17 هو رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 38 عاما، وكان قد زار أيضا سنغافورة لحضور مؤتمر في الفترة من 18 إلى 24 يناير الماضي، وتلقى اتصالا يفيد بوجود إصابة بين أحد المشاركين بالمؤتمر بالفيروس، وخضع لاختبارات أمس الثلاثاء، وجاءت نتيجتها اليوم إيجابية.. موضحة أن المصابة الـ18 هي امرأة كورية جنوبية تبلغ من العمر 21 عاما، ابنة المريضة الـ16 (42 عاما) وخضعت لاختبارات الفيروس تحت الحجر الصحي في أعقاب تأكيد إصابة والدتها بالفيروس، وجاءت النتيجة إيجابية اليوم.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت، صباح اليوم، عن وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 18 حالة.