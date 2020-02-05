افتتاح أول فرع لـ«EGYCOPP» للترويج لصادرات الأدوية والمستلزمات المصرية بأفريقيا

افتتح الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية ، أول فرع لشركة "EGYCOPP" وهى الشركة المصرية التى تم تدشينها للترويج لصادرات الأدوية والمستحضرات في أفريقيا، وتم تدشين أول فرع لها في نيروبى بكنيا بحصور السفير المصري بكينيا و الملحق التجاري، وممثلي وزير التجارة الكيني، ومجموعة من مديري الشركات العاملة في مجال الصناعات الطبية والأغذية والتجارة العامة.

وكان الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، قد أعلن في مارس 2017 إنشاء شركة تجارية تحمل اسم "إيجى كوب" برأسمال 2 مليون جنيه تضم 26 مصنع دواء وأدوات تجميل ومستلزمات طبية، لتكون قاعدة انطلاق للمنتجات الدوائية في أفريقيا ، في إطار خطة الانتشار بالصادرات المصرية من الأدوية والمستحضرات الطبية بالقارة السمراء.

وكشف جورج، أن استراتيجية استهداف السوق الأفريقي تركز على عمل دراسات حول احتياجات كل دولة على حدى وتحديد ما يتناسب معاها من المنتجات التى يتم تصديرها، من خلال إقامة مكتب علمى يضم عدة مكاتب مجمعة للشركات المصدرة سواء الكبيرة أو متوسطة وصغيرة الحجم بتكلفة بسيطة، وسيقوم مندوبى المكاتب بعمل متابعة لتسجيل المستحضرات، فضلا عن إقامة دعاية تسويقية وطبية للمنتجات في الدول التى نصدر لها.

وفي هذا الإطار، كشف عمرو عبد اللطيف العضو المنتدب "EGYCOPP"، أنه من المقرر تدشين فرعين للشركة في زامبيا والمغرب خلال الربع الأول من العام الجارى، على أن يرتفع عدد فروع إيجى كوب إلى 12 فرعا في قارة أفريقيا للوصول إلى كافة الأسواق.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن إيجى كوب تهدف إلى التنسيق بين المراكز اللوجستية في مصر، وفروع الشركة في كافة الدول الأفريقية، من أجل توفير البضاعة الحاضرة للمستوردين، بهدف مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه من ضمن الأهداف هو أن تكون إيجى كوب الضامن لتحصيل المستورد لأمواله بعد توريد البضائع للأسواق الأفريقية، خاصة في ظل تعرض بعض المصدرين لصعوبات في تحصيل مقابل الصفقات التصديرية، ولعدم وجود فروع للبنوك لدى بعض الدول الأفريقية للمساهمة في تسهيل عملية التحصيل.

وأكد أن الفترة القادمة سيتم توفير مكاتب بفروع إيجى كوب في الدول الأفريقية التى تعمل بها، يمكن للشركات المصدرة الاعتماد عليها في عقد اللقاءات والاجتماعات والصفقات التصديرية، على أن يجرى تنسيق على مستوى عالى مع كافة المكاتب التجارية.