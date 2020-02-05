إسرائيل تقصف موقعا لحماس في غزة بعد إطلاق قذائف صاروخية

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أعلنت مصادر فلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية شنت، فجر اليوم الأربعاء، غارات جوية على قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعدد من الصواريخ موقعا عسكريا لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في جنوب قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف موقعا لإنتاج وسائل قتالية تستخدمه الذراع العسكرية لحماس ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل أمس.

والليلة الماضية أعلنت إسرائيل عن رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه بلداتها المحاذية للقطاع، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

وقررت إسرائيل يوم الأحد الماضي وقف إدخال الأسمنت إلى قطاع غزة وتقليص تصاريح خروج التجار منه حتى إشعار آخر.

ويأتي تصاعد التوتر في غزة في ظل موجة احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على إعلان الرئيس دونالد ترامب خطة أمريكية للسلام مع إسرائيل يرفض الفلسطينيون التعاطي معها.