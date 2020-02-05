إصابة 52 راكبا على الأقل إثر انزلاق طائرة عن المدرج بإسطنبول

أصيب ما لا يقل عن 52 شخصًا بجروح جراء انزلاق طائرة عن المدرج خلال محاولتها الهبوط في مطار "صبيحة جوكشين الدولي" بمدينة إسطنبول التركية، ما أدى إلى اقتحامها لحقل وتحطمها إلى أجزاء.

وقال حاكم مدينة إسطنبول، علي يرليكايا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأن الطائرة كانت تحمل على متنها 177 راكبًا من بينهم 6 من أفراد الطاقم.

وأشارت وزارة النقل إلى أن الحادث لم يسفر عن حالات وفاة خلال ما وصفته بـ"الهبوط الصعب".

كما صرح وزير النقل والبنية التحتية، محمد جاهد طوران بأنه "وفقًا للمعلومات التي لدينا، كان هناك هبوط صعب، وأن الحادث وقع بعدما لم تتمكن الطائرة من إبطاء سرعتها واصطدامها بحقل بنهاية المدرج"، مضيفًا أن السلطات "لم تكن لديها أي اتصال" مع قائد الطائرة.

ووفقًا للموقع الإلكتروني المتتبع لرحلات الطيران والمعروف باسم "فلايت رادار 24"، فإن الطائرة التي تعرضت للحادث اليوم من طراز بوينج 737.