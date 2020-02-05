يحيي عازف البيانو العالمي الفنان ريتشارد كلايدرمان، حفلا كبيرا بقاعة المنارة الجديدة في التجمع الخامس، يوم 14 فبراير، بمناسبة عيد الحب، وذلك للعام الثاني على التوالي، من تنظيم "RMC" وبرعاية "الشروق".

وعن سبب اختياره مصر للعام الثاني على التوالي لإحياء حفل "عيد الحب" قال: "من الأفضل أن تقضى عيد الحب مع من تحب".

وفي رسالة مصورة أعرب ريتشارد كلاديرمان عن سعادته الكبيرة بتواجده مع الجمهور المصري في عيد الحب هذا العام قائلا: "أشعر بالسعادة لتواجدي في مصر وسط هذا الجمهور العظيم، وهذا هو العام الثاني لي في مصر من خلال حفل عيد الحب، ففي العام الماضي كان عيد الحب يوما مميزا للغاية بالنسبة لي مع الجماهير والمعجبين المصريين، ولا يمكن أن أنسى الحفاوة التي استقبلني بها الجمهور المصري، لذا فأنا متحمس جدا للقائهم في عيد الحب هذا العام، وتقديم أجمل المقطوعات الموسيقية الرومانسية التي يحبها ويطلبها الجمهور".

كلايدرمان الذي لقبته سيدة أمريكا الأولى سابقا نانسي ريجان، زوجة رونالد ريجان الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، بـ"أمير الرومانسية"، أحيا حفلات وسُمعت موسيقاه في أكثر من 40 دولة، لكنه يؤكد أن العزف أمام الجمهور المصري عادة ما يكون له طعم خاص.

وذكر كلايدرمان: "شعرت في زيارتي السابقة للقاهرة بحب الجمهور المصري، وانسجامه، واستجابته لموسيقاي، ووقعت في عشق هذا الشعب الرائع، لذا قررت أن أعزف في عيد الحب للعام الثاني للجمهور والبلد التي عشقتها بعد أن زرتها وهي مصر".

ووعد الموسيقار العالمي جمهوره بأن يكون حفل عيد الحب في مصر هذا العام "لا تنسى".

ومن المتوقع أن يحضر الحفل عدد من كبار المسئولين والفنانين ورجال الأعمال.

يعد الموسيقار الفرنسي أحد أساطير عزف البيانو عالمياً، وتحقق أسطواناته دائماً أعلى مبيعات على مستوى العالم.

وانطلقت شهرة كلايدرمان عالميا عقب إطلاق سيدة أمريكا الأولى السابقة نانسي ريجان عليه لقب "أمير الرومانسية"، حيث سجل أكثر من ألف لحن، وباع أكثر من 70 مليون أسطوانة في قرابة 35 دولة على مستوى العالم.

وقد نجح ريتشارد في تسجيل عدد من المقطوعات الموسيقية، والتي ذاع صيتها على مستوى العالم، وكان من بينها موسيقي فيلم "تيتانك"، ومقطوعة "لاف أستوري"، والعديد من المقطوعات الفنية الأخرى التي لاقت رواجاً على مستوى العالم.

وفي حفل العام الماضي، اشترك مع كلايدرمان عازفون مصريون، أشاد بهم وقدم لهم التحية، وعزف نخبة من أشهر مقطوعاته، و"ميدلي" لأشهر موسيقى أفلام هوليوود الشهيرة كـ"جيمس بوند، ومهمة مستحيلة، وحدث ذات مرة في أمريكا، وحدث ذات مرة في الغرب، وحرب النجوم، وليون المحترف"، و"ميدلي" آخر لأشهر أغاني الموسيقي البريطاني إلتون جون، و"ميدلي" ثالث لبعض أشهر المقطوعات الفرنسية الراقصة التي تعبر عن ثقافة بلاده، قائلاً: "أنا فرنسي جداً، وأريد أن أشارككم موسيقى بلادي" ما أثار تفاعلاً استثنائياً من الحضور.

وداعب كلايدرمان الجمهور أكثر من مرة خلال الحفل، بإهداء "النوتة الموسيقية" لكل مجموعة من المقطوعات لعدد من الحاضرين، كما سمح ببساطة لإحدى المعجبات بالصعود لخشبة المسرح والتقاط صورة "سيلفي" معه، ونزل لسلم المسرح واحتضن معجبة أخرى، وفي نهاية الحفل؛ قال كلايدرمان إنه سيعود إلى مصر لتقديم موسيقاه أكثر من مرة.