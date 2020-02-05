تعليم الجيزة تناقش الإجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها بالمدارس ضد فيروس كورونا

عقد خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، اليوم الأربعاء ، اجتماعا موسعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ، حيث تم مناقشة الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها بالمدارس ضد فيروس كورونا ، وذلك من خلال توعية الطلاب وأولياء الأمور عن طريق التعريف بالمرض وكيفية الوقاية في طابور الصباح.

كما تم مناقشة الإجراءات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي وعرض واستكمال وتحديث قواعد البيانات الإلكترونية الخاصة بإحصائيات الطلاب .

وصرح مدير المديرية بأنه سيتم إقامة ندوات بالاستعانه بأطباء متخصصين للتوعية ولوحات إرشادية وعقد اجتماعات توعية بمجلس الأباء والأمناء والمعلمين وعرض فيديوهات تعليمية للطلاب بحجرات الأوساط المتعددة بالمدارس.

حضر الاجتماع قيادات المديرية وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والامناء.