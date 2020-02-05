ميركل تتوجه إلى جنوب أفريقيا برفقة وفد اقتصادي

انطلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء في جولة أفريقية تشمل جنوب أفريقيا وأنجولا.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، ميركل صباح غد الخميس بمراسم عسكرية، يعقبها محادثات بين الطرفين.

وتشارك ميركل بعد ذلك في محادثات مع ممثلين عن شركات ألمانية وجنوب أفريقية. كما تعتزم المستشارة تبادل الأفكار مع طلاب "معسكر مستقبل أفريقيا" في جامعة بريتوريا.

وتتوجه ميركل بعد غد الجمعة إلى أنجولا، حيث تجري محادثات مع الرئيس الأنجولي جواو لورينكو، وستفتتح المنتدى الاقتصادي الألماني-الأنجولي، وستوقع على عدد من الاتفاقات التعاونية

يُذكر أن آخر زيارة قامت بها ميركل لجنوب أفريقيا كانت في تموز/يوليو عام 2010 لحضور مباراة في دور الثمانية بين المنتخب الألماني ونظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وخلال أول جولة أفريقية كبيرة تقوم بها كمستشارة، التقت ميركل في تشرين أول/أكتوبر عام 2007 في جوهانسبرج الرئيس الأسبق نيلسون مانديلا، الذي توفى عام 2013.

وتعتبر المستعمرة البرتغالية السابقة، أنجولا، من أكبر الدول الأفريقية المنتجة للنفط، ورغم ذلك فإنها من أفقر دول العالم.