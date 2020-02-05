تحت شجرة البيوباب الأفريقية، تركض ماعز وهي مربوطة بالجذع الضخم وكذلك الشاب الغاني بابا أغانغا في منتصف العشرينيات ولكنه يختلف عن الماعز في حالته إذ تقيد قدميه سلاسل حديدية قاسية بينما يكسو سائر هيئته الوحل.

وعن الشاب مترب الوجه جاف الجلد شاغر العينين الذي يجلس شبه عارِ على خرقة قماش أسفل الشجرة، فبينما يحتضن ساقيه النحيلتين تقول والدته آنيا لصحيفة الجارديان البريطانية إنه على حالته تلك منذ 3 أعوام.

ويبقي الشاب على وضعيته المقيدة تلك بقرية زوركو شمال غانا مع جميع تقلبات المناخ بين الحار والبارد والجاف والممطر وبينما تغير الكثير من حوله كوفاة والده وزواج شقيقاته الـ3 وإنجابهن، ولكن بابا غانغا لا يزال يدور حول جذعه بما يتيح له القيد من مسافة مترين للتحرك.

وتضيف آنيا: "كان ابني فتا صالحا وكان يصنع الأكسسوارات ويبيعها بمدينة أخرى ولكن بعض رفاقه جروه لتعاطي الحشيش ولست متأكدة إذا كان هذا سبب مرضه"، لكنها تقول إنه "أصبح عدوانيا للغاية كنا نعطيه علاجا ولكن الدواء نفذ من المنطقة ولم نحصل عليه بعدها".

وتستطرد آنيا: "عندما قام ذات مرة بمهاجمتي بسكين علم زوجي إن الأمر خرج عن السيطرة فاتفق مع أحد الحدادين لصنع قيد للشاب ليربط هناك طوال الأعوام الماضية فتجعله الأمطار متوترا بينما يسكن ويهدأ في فصول الجفاف".

"أطعمه كلما توفر لدي طعام ولكن كثيرا لا أجد ما أعطيه فينادي كثيرا: أمي أريد أن آكل"، تكمل آنيا.

وتمتلئ أعين آنيا بالدموع وهي تنظر لابنها الذي يحدق للسماء مقهقها، لتقول: "لا أدري كم عمري الآن ولكن مضت 20 سنة عن إنجاب آخر طفل لي ولا أدري حينما أموت كيف سيكون مصير ابني؟".

تقول الصحيفة إن غانا لا تتوافر فيها أدوية وعلاجات الأمراض النفسية كالخرف أو العصبية كالصرع بينما توجد في الدولة كلها 3 مصحات نفسية و13 عيادة فقط لخدمة 30 مليون مواطنا بينما ترتفع معدلات أمراض الاكتئاب والإدمان.

ويقول ستيفان أسانتاي ممرض الصحة النفسية الغاني إنه فى غياب العلاج لم يعد لدي الأهالى سوي تقييد ذويهم من المرضي النفسيين.

ويدير أسانتاي، بإدارة جمعية نصائح المرض النفسي لمساعدة الأهالي، كما يقدم شرحا بأنواع المرض النفسي وتعريفا به على محطات الراديو المحلية.

ويضيف أسانتاي، أن الأهالي بتلك الأحوال إما يتخلون عن المريض أو يأخذونه لمعسكرات مخصصة لاحتجاز المرضي النفسيين وحتى إذا كان أحدهم متعلما وأخذ المريض للمصحة فلا علاج فى المصحات.

ويوضح ستيفان أنه بالنسبة لمناطق شمال غانا فلم يصل إليها بالعام المنصرم أي قدر من أدوية الأمراض العصبية.

ومن ما يدل على شيوع ثقافة تقييد المرضى النفسيين في غانا هو رواج حرفة صناعة القيود إذ يوجد نحو 3 من أولئك الحرفيين في كل قرية على الأقل.

ويقول أسانتاي، إن المرضى النفسيين بغانا في تصاعد مستمر نظرا لتآذي الناس من الفقر وظروف التغير المناخي المؤثرة على الزراعات وذلك بجانب شيوع تعاطي الحشيش والترامادول والكوكايين التي تسبب المرض النفسي.

وفى معسكر نيانبانا غربي غانا تجلس "يوموما بالكوبا" مقيدة في شجرتها بينما تقوم والدتها على رعايتها وبجانب الشجرة توجد حفرتان إحداهما لقضاء الحاجة والأخرى لشرب المياه وبحسب والدة السيدة فإن لابنتها 5 أطفال يشتاقون لعودتها وإن ما أصاب ابنتها كان جراء يأسها بعد سجن زوجها بتهمة السرقة.

والمعسكر تحت إدارة الكنيسة وكذلك بالمنطقة توجد العديد من المعسكرات الإسلامية ولكن عن ذلك المعسكر فهو يحوي 150 من الحالات 20 منهم مقيدين بالأشجار بينما يقول القسيس إن علاجه الوحيد المتاح هو الصلاة وكذلك يصوم القسيس ويجعل المرضي يصومون معه وكذلك يقومون بالطواف معه 7 مرات يوميا.

وأما جون ينبيلج فهو قابع بنفس المعسكر لعامين وهو مقيد لشجرة ضخمة بينما تمكث زوجته كومو بجواره لرعايته متحملة أسراب البعوض التى تهبط عليهما كل ليلة بينما يقوم الزوج كل آن بمحاولة فك قيده، فيقول "أكره تلك القيود أريد العودة لبيتي".

وتضيف كوام إن ما أصاب زوجها من اكتئاب بسبب طرده من العمل، مضيفة أنها فكرت أكثر من مرة في تركه والعودة لمنزلها ولكن عليها الاهتمام به لأنه زوجها.

وأما سارة فهي لديها علامات دامية على قدميها بسبب القيد بينما تقول: "لقد مرضت بعد إنجاب ابنى الثالث ومنذ ذلك وأنا حبيسة هنا هربت ذات مرة لأرى طفلي الرضيع ولكنهم أعادوني وقيدوني لا أحب البقاء هنا خلال الليل".

ويقول أسانتاي، إنه من الواضح إن ما تعانيه سارة هو اكتئاب مرتبط بما بعد الولادة لذا طالب القائمون على المعسكر بجلب رضيعها لها.

ويدير ماثيو بيبيا منظمة الاحتياجات الأساسية لتوفير أدوية المرض النفسي، ولكنه يقول إن "عدم وجود سيولة بكميات الأدوية لإنعدامها من المستشفيات يؤدي لانتكاس الحالة بعد توقف جرعات الدواء".

ومن ما يلجأ إليه أهالي المرضى بغياب الطب النفسي هو طب الأعشاب لذا تلقى مراكز العلاج بالأعشاب رواجا مثل مركز "دووما واهو" الذي أنشئ منذ 34 عاما ويزوره 70 مريضا يوميا تحت إشراف المعالجة الروحانية آيرين ديزى وابنيها هيربر وكين.

ويحوي المركز غرف انتظار وغرف علاج وغرف لتحضير الأعشاب وأيضا داخل المركز تشيع عادة ربط الحالات المريضة بالقيود.

https://www.theguardian.com/global-development/2020/feb/03/all-we-can-offer-is-the-chain-the-scandal-of-ghanas-shackled-sick