آل الشيخ: تمنيت مواجهة الأهلي للزمالك «المنافس الأسهل» في دوري الأبطال

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قال تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، ورئيس هيئة الرياضة السعودية، إنه كان يتمنى ملاقاة الأهلي لغريمه التقليدي نادي الزمالك ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تجرى مراسم سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية اليوم الأربعاء.

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدًا بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور".

واختتم: "مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه، أنا أتحدث عن كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم... دعواتكم لي فأنا محتاج لها".