جيمس يقود ليكرز للفوز على سبيرز بدوري السلة الأمريكي

سجل النجم ليبرون جيمس 36 نقطة وتسع تمريرات حاسمة وسبع متابعات ليقود لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على سان أنطونيو سبيرز 129 - 102 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل جيمس 19 من نقاطه خلال الربع الأخير، كما أحرز كل من أنتوني ديفيز وكايل كوزما 18 نقطة ليحقق ليكرز، متصدر مجموعة الغرب، الانتصار الثامن والثلاثين له هذا الموسم مقابل 11 هزيمة.

وعلى الجانب الآخر، سجل ديمار ديروزان 28 نقطة وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، لكن سبيرز تلقى الهزيمة الخامسة خلال آخر سبع مباريات كما كانت الهزيمة الثامنة والعشرين له هذا الموسم مقابل 22 انتصارا.

ورفع ميلواكي بكس، متصدر مجموعة الشرق، عدد انتصاراته إلى 43 مقابل سبع هزائم، بعدما تغلب على مضيفه نيو أورليانز بليكانز 120 - 108 .

وسجل النجم جيانيس أنتيتوكونمبو 34 نقطة و17 متابعة لميلواكي بكس وأضاف زميله كريس ميدلتون 20 نقطة.

وكان براندون إنجرام أبرز عناصر بليكانز في المباراة وسجل للفريق 32 نقطة وأضاف زميله زيون ويليامسون 20 نقطة.

وفي مباراتين أخريين، تغلب هيوستن روكتس على تشارلوت هورينتس 125 - 110 ودنفر ناجتس على بورتلاند تريل بليزرز 127 - 99 .