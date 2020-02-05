«دعم مصر»: سنعقد 20 جلسة استماع حول «المحليات» للخروج بقانون توافقي

قال النائب كريم درويش، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الحوار المجتمعي الذي انطلق بالائتلاف، اليوم الأربعاء، هو استجابة فورية من الائتلاف لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية.

وأضاف «درويش» في كلمته خلال الحوار المجتمعي المنعقد الآن بمقر الائتلاف: " لن نسمح أبدًا بأن يخرج القانون بأي عوار دستوري أو قانوني".

وتابع أن الائتلاف سيعقد 20 جلسة على الأقل، لضمان خروج القانون بشكل توافقي، مردفًا: "نستطيع تمرير القانون لأننا الأغلبية البرلمانية، ولكننا حريصون على تمثيل الفئات السياسية في الحوار المجتمعي حول القانون".

وأكد، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يسعى لخروج القانون بشكل يمثل ترجمة للشارع المصري لأنه يمسه بشكل مباشر، ويضمن تقديم أي خدمة للمواطن بلا معاناة أو فساد، إضافة إلي ترسيخ اللامركزية وتوزيع السلطات.

وشدد على أن القانون سيكون بداية للحكم المحلي الرشيد من حيث توزيع السلطات والاختصاصات بين جهات الدولة المختلفة.

وحضر الجلسة كل من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وممثلين عن أحزاب المحافظين والمصريين الأحرار والحركة الوطنية والتجمع.