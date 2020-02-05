المرشد الأعلى الإيراني: خطة السلام الأمريكية مصيرها الفشل

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قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في التلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية مصيرها الفشل.

وأضاف: "صفقة القرن سوف تموت قبل أن يموت ترامب نفسه" مشيرا إلى أن الخطة" ليست غيبة فقط ولكن ماكرة".

وناشد خامنئي الفلسطينيين والمسلمين بأكملهم رفض الخطة.

وأوضح أن الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط هو إجراء استفتاء يقرر فيه الفلسطينيون بأنفسهم الحل السياسي لدولتهم.

وعقب رفض المسؤولين الفلسطينيين لخطة السلام قبل الإعلان عنها رسميا، أدان كبارالمسؤولين الإيرانيون أيضا الخطة بشدة .