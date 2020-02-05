المصري يوضح حقيقة مدة عقد حارسه

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والمشرف على الفريق الأول، أن عقد أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق، يمتد حتى نهاية موسم 2021 - 2022 نافياً الأنباء التي ترددت فى الفترة الأخيرة عن نهاية عقد مسعود مع المصري بنهاية الموسم الحالي وبالتالي أحقيته فى التوقيع لأي من الأندية خلال الفترة المقبلة.

وأشار المشرف العام أن إدارة النادى كانت قد تعاقد مع اللاعب اعتبارًا من منتصف موسم 2017 - 2018 بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم أي أن اللاعب لم يمر من تعاقده مع المصري سوى موسمين فقط ويتبقى له موسمين ونصف الموسم .

وطالب الخولى من جماهير النادى المصرى وعشاقه بعدم الالتفات للشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة فى الأوساط الجماهيرية المنتمية للنادى المصري.