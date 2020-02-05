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اتهام زوجة رئيس وزراء ليسوتو بقتل زوجته السابقة

جوهانسبرج (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 6:01 ص | آخر تحديث : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 6:01 ص

ذكرت هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء أن شرطة ليسوتو وجهت اتهاما لزوجة رئيس الوزراء توماس ثاباني بقتل زوجته السابقة.

وكانت الشرطة أصدرت الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق مايسياه زوجة ثاباني بعدما تقاعست عن حضور استجواب فيما يتصل بجريمة قتل ليبوليلو زوجة ثاباني التي كانت منفصلة عنه آنذاك في 14 يونيو حزيران 2017.

ووفقا لتقارير إعلامية من جنوب أفريقيا، فقد سلمت مايسياه نفسها يوم الثلاثاء.
 
وقتلت ليبوليلو بالرصاص قبل أيام من تنصيب ثاباني رئيسا لحكومة المملكة. وكان الزوجان يقومان بإجراءات الطلاق عندما قتلت ليبوليلو.

 


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