«سانا»: الجيش السوري يحقق تقدما بريفي إدلب وحلب

حققت وحدات الجيش السوري تقدما جديدا بريف حلب الجنوبي بتحريرها قريتي جزرايا وزمار بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة خلال الساعات الماضية ضد الإرهابيين في قريتي جزرايا وزمار جنوب حلب بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، انتهت بتحرير القريتين بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفى نفس السياق، واصلت وحدات الجيش السوري العاملة في إدلب تقدمها باتجاه مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي وحررت قريتي إسلامين والريان بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما.

وأشارت الوكالة السورية إلى استمرار انهيارات المجموعات الإرهابية أمام تقدم وحدات الجيش على جبهات الاشتباك بريف إدلب الشرقي محققة تقدما جديدا على محور عملياتها الشرقي باتجاه مدينة سراقب، حيث حررت قريتي إسلامين والريان، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تحرير 22 قرية شرق وجنوب المدينة.