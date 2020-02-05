أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، دخول حقل (نوارة) حيز الإنتاج، كأكبر مشروع في البلاد بطاقة إنتاجية تقدر بـ2,7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وذكر الشاهد - عبر حسابه على (فيسبوك) - أن المشروع، الذي تقدر قيمته الاستثمارية بـ3,5 مليار دينار (ما يعادل 1.24 مليار دولار) سيضيف 50% من الإنتاج التونسي للغاز، إلى جانب 7 آلاف برميل من البترول.

وأضاف الشاهد، الذي وصف الحدث بأنه "يوم تاريخي في تونس"، أن هذا المشروع سيعمل على تخفيض العجز في الطاقة بنسبة 20% وتخفيف العجز التجاري بنسبة 7%، وهو ما سيوفر نقطة نمو لتونس.