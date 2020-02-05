«أدنوك» الإماراتية تحول أسطولها البحري إلى وقود منخفض الكبريت

أعلنت "أدنوك" للإمداد والخدمات في الإمارات (الشركة البحرية التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك") عن نجاحها في تحويل جميع قطع أسطولها العابر للبحار المكون من 28 سفينة للعمل بالوقود منخفض الكبريت.

ونقلت كالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الاربعاء عن القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات قوله إن ذلك جرى منذ بداية شهر نوفمبر الماضي، أي قبل الموعد المحدد لسريان "لوائح المنظمة البحرية الدولية 2020" الخاصة بوقود النقل البحري منخفض الكبريت، والهادفة إلى خفض تركيز الكبريت في وقود السفن إلى 5ر0%.

وأضاف المصعبي: "تحقيقاً لاستراتيجيتنا في مجال الاستدامة، نستمر في العمل على تعزيز أدائنا البيئي فيما نسعى لتوسعة عملياتنا التشغيلية لضمان قدرتنا على توفير المزيد من إمدادات الطاقة مع المحافظة على خفض مستوى الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري".

وأوضح: "لقد اخترنا استخدام الوقود منخفض الكبريت في الوقت الحالي كوننا نمتلك أسطول سفن حديث بمحركات تتوافق مع الوقود منخفض الكبريت".

وأشار إلى مواصلة تقييم الحلول الأخرى مثل تركيب أجهزة تنقية الغاز العادم ودراستها بما يضمن ريادة الشركة في تطبيق لوائح المنظمة البحرية الدولية 2020 المتعلقة بخفض محتوى الكبريت في وقود النقل البحري الدولي.

ولفت إلى أن أدنوك للإمداد والخدمات تحققت من توفر وقود منخفض الكبريت في مراكز الإمداد الرئيسية التابعة لها في الفجيرة وسنغافورة، وذلك لضمان الامتثال للمعايير الجديدة وتحقيق انتقال سلس لاستخدام الوقود منخفض الكبريت في أسطولها.