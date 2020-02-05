كشف أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية ستخاطب نادي ليفربول الإنجليزي من أجل ضم صلاح للمنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أن هذا الجيل من اللاعبين لديهم الفرصة للفوز بميدالية في طوكيو.

وقال عبد الله، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "لن يحسم استدعاؤه قبل شهر يونيو، وقتها سنبدأ التواصل مع النادي الإنجليزي، فالأمر ليس إلزاميا".

وتابع: "كما ننتظر أن يتحدث صلاح مع مدربه يورجن كلوب، وبالطبع هناك مشاورات بينه وبين عمرو الجنايني وشوقي غريب".

وأضاف: "هذا الجيل فرصته قوية في الفوز بميدالية أولمبية، لما يضمه من جهاز فني قدير ولاعبين مميزين، مع التدعيم بواحد من أفضل خمسة لاعبين في العالم".

واختتم: "ملف المنتخب الأول تحت إشراف عمرو الجنايني، وقد أبلغنا أن العلاقة مع محمد صلاح على أفضل نحو".