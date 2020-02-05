استقالة مدير السياسة الخارجية للمجلس السيادي في السودان احتجاجا على لقاء البرهان بنتنياهو

قدم مدير السياسة الخارجية للمجلس السيادي في السودان استقالته احتجاجًا على لقاء رئيس المجلس السيادي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أول أمس الاثنين، في عنتيبي بأوغندا بدعوة من الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني.

وقال «البرهان»، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن اللقاء هو انفتاح على العالم وليس فقط على إسرائيل من أجل مصلحة السودان، لافتًا إلى أن اللقاء لا يمس الثوابت الوطنية للسودان ولا حقوق الفلسطينيين.