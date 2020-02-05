ليبراليو ألمانيا يعلنون استعدادهم للتحالف مع المسيحيين والاشتراكيين والخضر في تورينجن

أبدى توماس كمريش، عضو الحزب الديمقراطي الحر، الذي فاز اليوم الأربعاء بشكل مفاجئ بمنصب رئيس حكومة ولاية تورينجن، استعداده للتحالف مع حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

وقال كمريش في برلمان الولاية الواقعة شرق ألمانيا إنه يرغب في تشكيل حكومة وسط.

في المقابل، أعلن الحزب الاشتراكي وحزب الخضر رفضهما التعاون مع أي حكومة برئاسة كمريش.

من جانبها، دعت زاسيكا إسكين، زعيمة الحزب الاشتراكي إلى مناقشة نتيجة انتخابات رئيس حكومة ولاية تورينجن داخل لجنة الائتلاف الاتحادي الحاكم.

وكتبت إسكين على تويتر واصفة نتيجة الانتخابات بأنها لعبة متفق عليها ويجب تصحيحها، وقالت إن حزبها لديه أسئلة ملحة للحزب المسيحي الذي انتخب مع حزب البديل من أجل ألمانيا رئيسا للوزراء في تورينجن من الحزب الديمقراطي الحر.

من ناحية أخرى، أعلن مكتب رئاسة الحكومة في ولاية تورينجن أنه لن يتم اليوم تعيين وزراء للحكومة الجديدة، كما لن يتم عقد جلسة لمجلس الوزراء.

وكان الحزب الاشتراكي اتهم في وقت سابق كلا من الحزب المسيحي المحافظ، والحزب الديمقراطي الحر، الليبرالي، بارتكاب "خطيئة سياسية لا تغتفر." وذلك من خلال قبول التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا (يميني متطرف) من أجل دعم أحد أعضاء الحزب الليبرالي في الحصول على الأصوات الكافية في برلمان ولاية تورينجن، ليصبح رئيس وزراء الولاية.

وقال فالتر بوريانس، المشارك في رئاسة الحزب، على حسابه بموقع تويتر، اليوم: "إن دفع الليبراليين بوكيل، يتحكم المتطرفون اليمينيون (حزب البديل) من خلاله في السلطة (بولاية تورينجن) نيابة عنهم... هو فضيحة من العيار الثقيل".