السجن 6 أعوام لشخصين لحيازتهما 270 لفافة هيروين في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمود باشا رزق، اليوم الأربعاء، كل من: "ح.ف.ح"، عامل، و"م.ع.ز"، فكهاني، بالسجن 6 أعوام؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك في القضية رقم 28758 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة أول المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار في المواد المخدرة، يفيد ضبط شخصين، متلبسين، بمزاولة نشاطًا واسع النطاق في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل سيارة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 270 لفافة لمخدر الهيروين، ومبالغ مالية من حصيلة البيع في المواد المخدرة، وهاتفين للاتصال بعملائهم، وسيارة ملاكي تستكدم في عملية الترويج.

وبتحرير محضر بالواقعة، تم عرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشار ين: عادل عبد الفتاح جبريل، وشريف فؤاد بركات، وأمانة سر، أحمد عبد الرحمن.