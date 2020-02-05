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أصيب عدد من المتظاهرين مساء الثلاثاء، في مدينة نواذيبو أثناء فض الشرطة الموريتانية اعتصاما أمام مقر شرطة المدينة للمطالبة بالتراجع عن قرار حكومي يسمح بإعادة فتح مصنع لمعالجة واستخراج الذهب، يشكو السكان استخدامه لمواد قالوا إنها سامة وقاتلة.

وقررت الحكومة السبت الماضي إعادة فتح المصنع بعد إغلاقه منذ أشهر بسبب احتجاجات واسعة اندلعت في مدينة " الشامي" الواقعة شمال غرب نواكشوط.

وقرر السكان تنظيم وقفات واعتصامات أمام مقر شرطة الولاية حتى تتراجع الحكومة عن قرارها إعادة فتح المصنع.

ويطالب السكان برحيل جميع شركات معالجة الذهب لأن مصانعها تشيد على بحيرة جوفية يشرب منها سكان المنطقة فضلا عن استخدامها كما يقولون لمادة "السيانيد" السامة.

ووقعت اشتباكات طوال ساعات المساء أدت لجرح مواطن وشرطيين اثنين استخدمت خلالها قوات الامن الغازات المسيلة للدموع والهراوات لفض الاعتصام.