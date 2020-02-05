يعد خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس أمام الكونجرس وأعضاء الحكومة الفيدرالية حدثا مميزًا، لأنه المناسبة الوحيدة التي تجتمع خلالها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة الأميركية معا في ذات القاعة، ويمثل هذ الخطاب أهمية كبيرة للرئيس تقارب أهمية خطاب تنصيه، لأنه يمثل كشف حساب عن الفترة منقضية، وطرح لاستراتيجية فترة مقبلة. لذلك يتمتع هذ الخطاب بمتابعة واسعة من قبل الأمريكيين.

ويحفل التاريخ الأمريكي بأحداث مميزة تضمنتها خطابات حالة الاتحاد نستعرضها في التقرير التالي:

• توماس جيفرسون خالف تقليد واشنطن واكتفى برسالة خطية

بدأ تقليد خطاب حالة الاتحاد في يناير 1790 في ولاية الرئيس الأول للولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن، والذي كان يسمي وقتها بالخطاب السنوي.

واستمر التقليد طوال فترة حكم واشنطن والرئيس التالي له جون آدامز، إلي أن جاء الرئيس توماس جيفرسون ليخالف تقليد إلقاء الخطاب أمام الكونجرس الأمريكي، ويكتفي برسلة نصية مكتوبة !

• مبادئ الإعلام العالمي لحقوق الإنسان في خطاب فرانكلين روزفلت

في خطابه بيناير1941، ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، وضع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في خطابه عدد من المبادئ، أقيم علي أساسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان بعد ذلك. ويعد هذا الخطاب أحد أكثر الخطابات شهرة على مدار التاريخ الحديث ،لاستمرار تأثيره أهدافه لتشمل سياسات ما بعد الحرب.

وسميت تلك المبادئ بالحريات الأربع وهي: حرية الكلام، والتعبير وحرية كل شخص في عبادة الله على طريقته الخاصة، والتحرر من الحاجة، وآخرهم التحرر من الخوف.

ووصف المحللون حريات روزفلت بأنها جاءت، لأجل تبرير المزيد من تدخل الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

• «كوليدج» أول صوت مر عبر أثير الراديو.. «ترومان» أول من ظهر على التلفاز

حقائق أخري مرتبطة بخطابات حالة الاتحاد للرؤساء الأمريكيين، فبعد ظهور تكنولوجيا البث، أصبح بإمكان المواطنين الأمريكيين الاستماع لرئيسهم عبر بث مباشر، بعد أن كانت متابعة الخطاب مقتصرة علي قراءة صحف الصباح.

يعتبر كالفن كوليدج عام هو أول رئيس أمريكي مر صوته عبر أثير الإذاعة، في بث ماشر لخطاب حالة الاتحاد في 1923. بينما كان الظهور الاول عبر البث التلفزيوني المباشر من نصيب هاري ترومان في خطاب 1947.

• ريشارد نيسكون.. مطالبة بوقف تحقيقات ووتر جيت

أحد اشهر خطابات حالة الاتحاد الأمريكي، كان خطاب الرئيس ريشارد نيكسون في يناير 1974، والذي جاء بعد عام من إدانة متهمين بفضيحة ووتر جيت (تجسس علي مكاتب الحزب الديموقراطي)، وبعد أن أصبحت أصابع الاتهام تشير لدخول نيكسون لتلك الدائرة، طالب السلطات القضائية بإغلاق هذا الملف ووقف التحقيقات حفاظا على السمعة الأمريكية، ولكن دعوة نيكسون لم تلق قبولا ليجد نفسه بعد أشهر قليلة قيد المحاكمة في الكونجرس، ويجبر على تقديم استقالته بعد أن بات قرار عزله مؤكدا.

• الخطاب الأطول والأقصر

أقصر خطابات الاتحاد ألقاه الرئيس جورج واشنطن وكان مكونا من 1088 كلمة، بينما كان خطاب جيمي كارتر هو الأطول عبر التاريخ بــ33667 كلمة.

• جورج بوشف

لقى خطاب الرئيس جورج بوش اهتمامًا خاصًا، لأنه جاء بعد 4 أشهر فقط من هجمات 11 سبتمبر.

وخطاب بوش في يناير 2002 كانت المرة الأولي يتمكن فيها الأمريكيون من متابعة خطاب حالة الاتحاد عبر بث الانترنت.

وتحدث بوش في هذا الخطاب عن مصطلح محور الشر لوصف إيران والعراق وكوريا الشمالية .

• بيولسي وترامب.. آخر اللقطات المثيرة

آخر اللقطات المثيرة المرتبطة بخطابات الاتحاد، ترامب في 5 فبراير 2020.

كانت اللقطة الأولي بعد وصول ترامب لمنصته، متأهبا لبداية خطابه. وطبقا للتقليد المتبع يسلم الرئيس نسختين من خطابه الذي سيلقيه : نسخو لرئيس مجلس الشيوخ وأخري لرئيس مجلس النواب. اتبع ترامب البروتكول وسلم نسخو من خطابه لنانسي بيولسي، ولكن لم يفته الخلاف الدائر والعداوة المستعرة بينهما (فهي المتزعمة لإجراءات عزله)، لذلك تعمد ترامب أن يتجاهل يدها الممدودة للمصافحة!

وعلى بعد سنتيميترات جلست بيلوسي للاستماع لدونالد ترامب لأكثر من ساعة متواصلة،في حالة من الضجر، ولكن مع أن أنهي الرئيس خطابه، وسلط الكاميرات على المنصة، جاءت لقطة بيولسي وهي تمزق خطاب ترامب.