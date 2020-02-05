تقرير: أوروبا لا حل لديها لآلاف الأطنان من النفايات النووية

أفاد تقرير ألماني اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 60 ألف طن من النفايات النووية المشعة للغاية تخزن حاليا في منشآت مؤقتة عبر أوروبا فيما بدأت تتضاءل مساحات التخزين ولم يعد هناك حلول طويلة الأمد.

يشار إلى أن الطاقة النووية مهمة ولكنها مصدر طاقة مثير للجدل بالنسبة لكثير من دول أوروبا. ويصفها المؤيدون بأنها بديل للوقود الأحفوري المضر بينما يدفع المعارضون بقضايا حول التخلص من النفايات التي يمكن أن تظل مشعة – وبالتالي مسببة للسرطان - لآلاف السنين.

يشار إلى أن فنلندا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تبني مستودعا دائما لأكثر الأنواع خطورة من النفايات النووية، بحسب التقرير الذي اعدته مؤسسة هاينريش بول الألمانية البحثية والتي تتبع حزب الخضر.

وجاء في التقرير أن سعة التخزين الحالية للنفايات النووية من المستوى المتوسط والمرتفع "ليست مخططة للمدى البعيد". وأشار معدو التقرير إلى أن أغلب الوقود النووي المستنفد في أوروبا جرى وضعه في أحواض تبريد ولكن هذا أقل سلامة من التخزين الجاف.

ووجد التقرير أن المساحة التخزينية بدأت تتضاءل فيما وصلت هذه المساحة في فنلندا لـ93 بالمئة من التشبع ومنشآت السويد مكتملة بنسبة 80 بالمئة. ويقول معدو التقرير أن الكثير من الدول لا تقدم مثل هذه المعلومات.

ويرجع لفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا وألمانيا أكثر من 75 بالمئة من إجمالي النفايات النووية الأوروبية، بحسب الدراسة التي استندت في جزء منها إلى بيانات مقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم يأخذ التقرير روسيا أو سلوفاكيا في الحسبان لغياب البيانات عنهما.