حصيلة الوفيات في الصين بسبب كورونا تقترب من 500

تقطعت السبل بآلاف الركاب على متن باخرتين سياحيتين في اليابان وهونج كونج اليوم الأربعاء، وسط تقارير بشأن وجود إصابات بفيروس كورونا المتحور الجديدعلى متن الباخرتين، بينما في الصين قفزت حصيلة الوفيات بسبب المرض إلى حوالي 500 .

وأكدت اليابان أن عشرة أشخاص على الأقل على متن إحدى الباخرتين السياحيتين، أصيبوا بفيروس كورونا الجديد، الذي كان مصدره في الصين. وكان المرضى، من بينهم تسعة ركاب وفرد واحد من الطاقم، من اليابان وهونج كونج واستراليا والولايات المتحدة والفلبين.

وتم نقلهم إلى مستشفى في مقاطعة كاناجاوا، طبقا لما ذكره وزير الصحة كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي.

وسيبقى حوالي 3700 راكب وأفراد الطاقم على متن السفينة "دياموند برنسيس" لـ14 يوما آخر "كقاعدة عامة"، طبقا لما قاله الوزير.

وقالت وزارة خارجية الفلبين إنها "تراقب صحة 538 فلبينيا على متن السفينة.

وتأكدت إصابة راكب من هونج كونج بالفيروس يوم السبت الماضي بعد أن نزل من السفينة هناك، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في اليابان إلى 33 .

ويجري الآن احتجاز باخرة سياحية على متنها أكثر من 1800 راكب في محطة "كاي تاك" للبواخر السياحية في هونج كونج، بعد أن أبلغ مسؤولون في الصين الشركة المشغلة للباخرة السياحية بأن الاختبارات أثبتت إصابة ثلاثة ركاب بفيروس كورونا.

ووصلت السفينة إلى هونج كونج صباح اليوم الأربعاء، بعد أن رفض مسؤولون تايوانيون دخولها ميناء كاوهسيونج، طبقا لما ذكرته قناة "آر.تي.إتش.كيه" التلفزيونية المحلية.

وذكر ليونج يو-هونج، مسؤول الصحة بالموانئ في هونج كونج أن الوضع يخضع للتحقيق، بينما تقوم وزارة الصحة بـ "الاختبارات ذات الصلة" وتعقيم الباخرة من الداخل .

وجرى عزل ثلاثة من أفراد الطاقم، الذين كانوا يعانون من حمى ، في مستشفى بهونج كونج ويتم فحص أكثر من 20 من أفراد الطاقم، الذين تردد أنه ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وقال متحدث من السفينة للقناة التلفزيونية إن الركاب المصابين كانوا على متن السفينة مع أربعة آلاف راكب آخر في الفترة من 19 إلى 24 كانون ثان/يناير الماضي.

وفي البر الرئيسي الصيني، حيث ظهرت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أواخر العام الماضي، ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب المرض إلى 490 شخصا، مع وجود 24324 حالة إصابة مؤكدة ، طبقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية.

وأخلت الولايات المتحدة وروسيا مئات من مواطنيها من مدينة ووهان وسط الصين، مركز تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت تايوان اليوم أن جميع المواطنين الصينيين من منطقة البر الرئيسي سيتم منعهم بدءا من غد الخميس من دخول الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي .