معهد إيفو يتوقع عدم تأثر الاقتصاد الألماني بفيروس كورونا

أشارت توقعات معهد (إيفو) الاقتصادي الألماني إلى أن عدوى فيروس كورونا في الصين لن يكون لها تأثير على الاقتصاد الألماني.

وفي تصريحات لصحيفة "تسايت" الألمانية الأسبوعية الصادرة اليوم الأربعاء، قال تيمو فولمرسهويزر، خبير الاقتصاد في المعهد، إن مرض سارس المعدي كان قد تسبب في تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني في عام 2003 بمقدار نقطة مئوية واحدة، فيما تراجع الاقتصاد الألماني آنذاك بمقدار 5ر0 في الألف.

وأضاف الخبير أنه في حال تسبب الوباء الحالي بفيروس كورونا المتحول في تراجع نمو الاقتصاد الصيني بضعف ما أحدثه مرض سارس، فإن المتوقع في هذه الحالة أن يتراجع نمو الاقتصاد الألماني بنحو 1ر0%.

وأوضح فولمرسهويزر أن الوباء يؤثر بالدرجة الأولى على الاستهلاك مثل المشتروات وزيارات المطاعم والرحلات " لكن تأثيره لن تكون له صلة عمليا بألمانيا في حال تراجع الاستهلاك في الصين، إذ أننا قلما نصدر بضائع استهلاكية إلى الصين".