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كريستين لاجارد: فيروس كورونا الجديد يفاقم الغموض الاقتصادي

كريستين لاجارد
كريستين لاجارد
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 4:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 4:13 م

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في خطاب اليوم الأربعاء إنه في الوقت الذي يبدو فيه أن تهديد الحرب التجارية بين أمريكا والصين ينحسر، يفاقم فيروس كورونا المتحور الجديد من الغموض الاقتصادي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن لاجارد القول في باريس "لذلك نحن مستمرون في مراقبة كيفية تطور هذه المخاطر وتأثيرها على الاقتصاد".

وأضافت لاجارد "في ظل هذا الغموض، يقدم البنك المركزي الأوروبي إرشادات بشأن معدلات الفائدة وشراء الأصول بصفتها أدوات فعالة لتحقيق الاستقرار".

وأوضحت "نحن ندخل عصرا سوف تكون فيه للمخاطر المتعلقة بالمناخ دور أكبر في السياسات العامة" مضيفة "التغير المناخي سوف يؤثر على السياسة النقدية".


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