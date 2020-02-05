العراق أكبر مصدر نفط إلى الهند رغم تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط



أظهرت البيانات الاقتصادية للإدارة العامة للمعلومات والإحصائيات التجارية التابعة لوزارة التجارة الهندية استمرار العراق كأكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند، تليه السعودية، وذلك رغم تراجع نصيب الشرق الأوسط من إجمالي واردات البلاد من النفط الخام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن هذه البيانات أن الهند استوردت خلال العام الماضي 2ر222 مليون طن، مقابل 225 مليون طن في عام 2018. وتراجعت واردات البلاد من الشرق الأوسط من 8ر145 مليون طن في عام 2018 إلى 4ر132 مليون طن العام الماضي.

كما تراجعت واردات الهند من النفط الإيراني العام الماضي بشدة بسبب العقوبات الأمريكية على طهران، حيث بلغت هذه الواردات 6 ملايين طن، مقابل 7ر25 مليون طن في عام 2018.

في المقابل، زادت واردات الهند من النفط الأفريقي إلى 5ر35 مليون طن العام الماضي، مقابل 5ر32 مليون طن في 2018. وزادت واردات النفط الأمريكي إلى 1ر9 مليون طن العام الماضي مقابل 86ر4 مليون طن في 2018.