المدعي العام الماليزي: سوف يتم توجيه اتهامات ضد من ينشر أكاذيب حول فيروس كورونا الجديد

قال المدعي العام الماليزي تومي توماس في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سوف يتم توجيه اتهامات ضد من ينشر أكاذيب حول فيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن توماس القول إنه سوف يتم التحقيق مع أي شخص ينشر أو يتداول أكاذيب حول الفيروس على شبكة الإنترنت، وفي حال إدانته سوف يتم توجيه اتهامات ضده.

وأضاف أن من يتم إدانتهم سوف يواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى عامين أو دفع غرامة أو الاثنين.

وقال "يجب منع الأكاذيب حول منشآ ونطاق وقوة الفيروس، لأنها تعرض السلامة العامة للخطر".

ويشار إلى أن ماليزيا سجلت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا، تسعة منها لأشحاص من أصل صيني وواحد فقط ماليزي.

وكانت وزارة الصحة الماليزية قد أعلنت اليوم في بيان أن طفلا كان قد تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا في 29 يناير الماضي، شفي من الفيروس وتم السماح له بالخروج من المستشفى.