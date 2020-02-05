الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تقر قواعد أكثر صرامة بشأن مياه الشرب

أعطت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، موافقتها المبدئية على قواعد أكثر صرامة بشأن جودة مياه الشرب وتوفيرها، مستجيبة بهذا لمطالب المواطنين في مناشدة ناجحة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويحصل معظم الأشخاص بشكل سهل على مياه الشرب الآمنة في الاتحاد الأوروبي، في ظل قواعد صارمة بشأن جودة المياه مطبقة منذ عام 1998.

غير أنه في عام 2014، وقع 68ر1 مليون شخص على طلب مناشدة على نطاق الاتحاد الأوروبي مطالبين بحق كل المواطنين في الحصول على المياه والصرف الصحي وسط مخاوف بشأن خصخصة مؤسسات خدمات المياه.

وتحدد القواعد الجديدة التي وافق عليها سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الـ27، الحد الأدنى لمتطلبات الصحية الخاصة بالأنابيب وغيرها من المواد التي تتعلق بتوفير مياه الشرب.

وتعالج القواعد أيضا المخاوف بشأن آثار المواد الصيدلانية وجزيئات البلاستيك المعروفة باسم "مايكروبلاستيك" ومواد اخرى في مياه الشرب يمكن ان تتدخل في انتاج الهرمونات البشرية التي تتسبب في عيوب خلقية وغيرها من الاضطرابات.

وسيتم خفض الحدود القصوى لمادة الرصاص، وللمرة الأولى وضع قيود على "بيسفينول أيه" وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك المصنفة على أنها سامة تضر بالتناسل .

ولابد أن تعزز القوانين الجديدة –التي يجب أن تمر حاليا عبر البرلمان الأوروبي وهي بحاجة لموافقة نهائية ورسمية من الدول الأعضاء – توفير صنابير المياه العامة أيضا بينما تشجع على بند مياه الصنابير المجانية في المطاعم.