تبرئة امرأة إندونيسية اتهمت بالتجديف لاصطحابها كلبا داخل مسجد

جرى تبرئة ساحة امرأة مسيحية كانت قد دخلت مسجدا مصطحبة كلبها ودون خلع حذائها، من كل اتهامات التجديف اليوم الأربعاء بعدما قال القضاة إنها مريضة عقليا.

وألقي القبض على سوزيذ مارجريت 52 عاما بعد أن اقتحمت المسجد القريب من جاكرتا في يونيو العام الماضي قائلة إنها تبحث عن زوجها الذي كانت تعتقد أنه سوف يتزوج هنا.

واعتبر المسلمون تصرفها عدائيا.

وقالت لجنة القضاة في محكمة سيبينونج الجزئية الواقعة على مشارف جاكرتا إنه ثبُت أن مارجريت تعاني من فصام بارانويدي .

وقال كبير القضاة إندرا مينانتا فيدي: "لا يمكن تحميل المدعي عليها المسؤولية على أفعالها وبالتالي يجب تبرئة ساحتها".

وكان ممثلو الادعاء قد حاولوا استصدار حكم بالسجن ثمانية أشهر بحقها.

وتم تداول مقطع مصور يظهر المرأة وهي تصرخ في القائمين على المسجد على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة. ويظهر في الفيديو أيضا أنها تقول إنها كاثوليكية.

وقالت الشرطة إن السجل الطبي السابق للمرأة أظهر أنها كانت مشخصة بفصام بارانويدي في عام 2013.