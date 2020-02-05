الشرطة الإيطالية تضبط نحو 8 آلاف عملة معدنية قديمة مطروحة بالمزاد

ذكرت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء أنها ضبطت 7905 من العملات المعدنية القديمة، جاءت من عمليات حفر غير قانونية بحثا عن آثار، وكان يتم بيعها على موقع "ايباي" الالكتروني للمزادات.



ويعود تاريخ العملات لعصر روما القديمة و

اليونان الكبرى أو ماجنا جراسيا، التي تشير إلى الاستعمار اليوناني لجنوب إيطاليا من القرن الخامس إلى الثامن بعد الميلاد.



وذكرت قوات الدرك الوطني الإيطالية (كارابنييري) أن العملات "ذات أهمية فيما يتعلق بالقطع النقدية والاثرية" ووتبلغ قيمتها السوقية حوالي 5ر3 مليون يورو (9ر3 مليون دولار).



وهذه التجارة غير القانونية كان يديرها رجل متقاعد من قوات الدرك الإيطالية في صقلية، حيث قام ببيع العملات المعدنية على الانترنت بعد أن جمعها.



وذكرت قوات الدرك أن الشرطة توصلت إليه من خلال "انشطة مراقبة منتظمة" على موقع "ايباي" للمزادات.



ووجهت اتهامات للرجل بالإتجار في سلع مسروقة وسيواجه عقوبة بالسجن من عامين إلى ثمانية.