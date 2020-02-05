الصحة العالمية: قلقنا الأكبر احتمال انتشار «كورونا» بدول ضعيفة الإمكانيات

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في العالم، مشيرًا إلى إصابة 23360 بالفيروس في الصين، و191 حالة إصابة خارجها.

وأضاف «أدناهوم»، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن قلق المنظمة الأكبر احتمال انتشار «كورونا» بدول ضعيفة الإمكانيات، لافتًا إلى إرسال المنظمة 500 ألف قناع و40 ألف جهاز استنشاق للدول التي سجلت إصابات.

وأكد على ضرورة اتخاذ دول العالم إجراءات هادئة ومدروسة في هذه المرحلة، متوجهًا برسالة للعالم: «استثمروا في الاستعدادات اليوم وإلا ستدفعون أكثر غدًا».

وقال إنه لا يمكن هزيمة هذا الوباء دون التضامن السياسي والمالي، وعمل المنظمة بهمة من أجل الوصول إلى لقاح لكورونا، متابعًا: «هذا ليس وقت المخاوف والذعر وإنما وقت الأعمال المبنية على الأدلة والاستثمار».