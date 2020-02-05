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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بتمزيق خطاب حالة الاتحاد، الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الكونجرس الأمريكي.

وأظهر الفيديو وقوف «بيلوسي» خلف «ترامب»، عقب انتهاء الأخير من إلقاء خطابه، وقيامها بتمزيق الخطاب خلال تصفيق الحضور.

وألقى دونالد ترامب، فجر الأربعاء، خطاب حالة الاتحاد، واستمر أكثر من ساعة، تطرق فيه لعدد من الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

وكان ترامب قد تجاهل مصافحة بيلوسي، التي مدت يدها له لمصافحته، بعد قيامه بتسليمها نسخة من خطاب حالة الاتحاد.