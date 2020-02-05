وصول ثاني طائرة روسية من ووهان الصينية وعلى متنها 64 مواطنا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، وصول ثاني طائرة مخصصة لإجلاء المواطنين الروس من مدينة "ووهان" الصينية إلى البلاد.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن ثاني طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية وصلت مقاطعة "تيومين" في روسيا، وأجلت 64 مواطنًا آخر من مدينة "ووهان"، وجميعهم سالمون من عدوى فيروس (كورونا).

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، وصول أول طائرة روسية وإجلاء 80 مواطنًا.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف "إنه من السابق لأوانه تقييم عملية مكافحة فيروس (كورونا) في روسيا".

وأضاف في تصريح صحفي أن العمل جار بشكل منهجي وعلى نطاق واسع من قبل جميع الهيئات المعنية، بما في ذلك العلماء والدبلوماسيون وسلاح الجو.