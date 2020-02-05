أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، عن وقوع الزمالك في مواجهة الترجي التونسي.

وسيلتقى الزمالك مع الترجي 3 مرات في نحو 3 أسابيع، بواقع مرتين في دوري أبطال إفريقيا، ومرة في السوبر الإفريقي بالدوحة.

وستقام مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير في قطر، ثم يلتقى الفريقان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، ومباراة الإياب في رادس أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس.

وكان الزمالك قد تأهل لدور الثمانية ببطولة دوري الأبطال، بعد احتلاله المركز الثاني بـ9 نقاط بمجموعته خلف مازيمبي الكونغولي، بينما تأهل الترجي بعد تصدر مجموعته بـ11 نقطة.