دعم مصر: نأمل في تقديم مقترح توافقي بقانون للإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي

قال أحمد الجندي الأمين العام المساعد لائتلاف دعم مصر ، إن أولى جلسات الحوار المجتمعي التي ينظمها الائتلاف اليوم مثمرة للغاية ، مؤكدا أن الحوار المجتمعي كان ضرورة ملحة للتوصل إلى توافق حول قانون الإدارة المحلية وخصوصا بعدما رفضت الأغلبية مشروع قانون تم طرحه في مجلس النواب خلال الفترة الماضية.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن الائتلاف يعتزم الاسراع في استكمال باقي جلسات الحوار المجتمعي التي يبلغ عددها 20 جلسة بمشاركة ممثلين عن مختلف فئات المجتمع ، معبرا عن أمل ائتلاف دعم مصر في الانتهاء من جلسات الحوار في أقرب وقت لتقديم مقترح بقانون حول الإدارة المحلية يحظى بتوافق في دور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب.

وشدد على أن إطلاق جلسات الحوار جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستماع لمختلف الآراء في هذا الشأن، مشددا على أن جلسة اليوم شهدت اتفاقا بين رؤساء وممثلي 20 حزبا سياسيا يمثلون مختلف التيارات على عدد من الثوابت الرئيسية، مشيرا إلى أن نقاط الخلاف انحصرت في محورين فقط وجاري العمل على دراسة الأراء المختلة للوصول إلى اتفاق حولها في مختلف التفاصيل.

وأوضح الجندي أن قانون الإدارة المحلية ضرورة ولكن لابد أن يشهد أكبر قدر من التوافق حول صلاحيات المجلس لترجمة مواد الدستور بشكل سليم، موضحا أن مشاركة 20 حزبا سياسيا في جلسة اليوم يؤكد أن هناك إرادة رغبة حقيقية في إثراء الحوار حول هذا القانون بما يحقق مصلحة الوطن.

جدير الذكر أن جلسة الحوار اليوم أدارها النائب كريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر والنائب أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف دعم مصر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وشارك فيها المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وتيسير مطر رئيس حزب الجيل وعدد من قيادات وممثلي الأحزاب المصرية ومن بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل.

ومن المقرر أن يواصل ائتلاف دعم مصر الاستماع لممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين والمجالس المتخصصة والخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين والشباب وغيرهم من مختلف الفئات على مدار 20 جلسة للحوار المجتمعي حول قانون الادارة المحلية.