رئيس هيئة الأركان السوداني يشيد بالعلاقات مع الأردن

أشاد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان العامة السوداني، بالعلاقات السودانية الأردنية في كافة المجالات، مشيرا إلى التطور المضطرد للتعاون العسكري بين البلدين خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

وذكرت القوات المسلحة السودانية ، في بيان ، أن رئيس هيئة الأركان ، التقى اليوم مع العميد دكتور ركن عوض محمد الطراونة، المفتش العام للجيش العربي الأردني على هامش مشاركته في المباحثات العسكرية بين البلدين والتي تستضيف الخرطوم جولتها الرابعة عشرة.

من جانبه، أكد الطراونة حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون العسكري مع السودان، موضحا أنها في أعلى سلم أولويات بلاده.

وأكد ضرورة توحيد المفاهيم والعمل المشترك، ونقل لرئيس الأركان السوداني، تحيات نظيره الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي.