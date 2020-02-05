تستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء في الارتفاع في الصين، حيث أبلغت سلطات عن 66 حالة وفاة جديدة بين عشية وضحاها، ليرتفع عدد القتلى إلى 493 شخصًا على الأقل وإصابة الآلاف في ووهان.

نشرت صفحة "ووهان ستوري" مقطع فيديو، يوضح تعقيم وتطهير مركز وهان الدولي للمعارض وصالة الألعاب الرياضية في هونغشان، وذلك بنقل أسرة المستشفيات والمعدات الطبية والإمدادات اليها كمستشفيات مؤقتة لعلاج المرضى بالفيروس.

تعتزم السلطات بناء مستشفيات في مقاطعة جيانغهان، ومقاطعة ووتشانغ، ومنطقة ويست ويست ليك في مدينة ووهان، لاستيعاب المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد وعلاجهم.

وتمثل ووهان بؤرة انتشار المرض منذ اكتشافه في ديسمبر الماضي، في سوق هونان لبيع المأكولات البحرية والبرية، حيث يعتقد العلماء ان المرض انتقل من الخفافيش المباعة في السوق الي الثعابين ثم الى الانسان.