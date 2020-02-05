ارتفاع أرباح مجموعة سيمنز الألمانية خلال الربع الأول من العام المالي

أعلنت مجموعة سيمنز الصناعية الألمانية العملاقة، اليوم الأربعاء، زيادة صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حتى 31 ديسمبر عام 2019، إلى 1.08 مليار يورو مقابل 1.01 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين وصلت الأرباح الأساسية إلى 1.31 يورو للسهم الواحد مقابل 1.24 يورو خلال الفترة نفسها العام الماضي.

وشهدت نتائج المجموعة خلال الربع الأول من العام المالي زيادة كبيرة في أرباح القطاعات الأخرى، غير القطاع الصناعي، بالمجموعة.

يأتي ذلك في حين تراجعت أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد للأنشطة الصناعية الأساسية في المجموعة بعد حساب المتغيرات الموسمية، إلى 1.43 مليار يورو، مقابل 2.04 مليار يورو في الربع الأول من العام المالي الماضي، وذلك بسبب خسائرها في شركة سيمنز جاميسا لتوربينات الرياح.

وزادت إيرادات سيمنز خلال الربع الأول من العام المالي بنسبة 1% سنويا إلى 20.32 مليار يورو مقابل 20.12 مليار يورو العام الماضي. وتراجعت قيمة الطلبيات خلال الربع الأول من العام المالي بنسبة 2% إلى 24.76 مليار يورو مقابل 25.17 مليار يورو في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.