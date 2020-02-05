تنتشر الاضطرابات النفسية في جميع بلدان العالم وهى متنوعة في الأعراض والمسميات وأبسط صورها يتمثل في الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل وانفصام الشخصية واضطرابات تعاطي الكحول والمخدرات، وفقًا لمعهد المقاييس الصحية والتقييم الأمريكي، أما الاضطرابات الشديدة فتحول الإنسان إلى شخصًا غريبًا قد يتخيل نفسه بقرة ويتناول طعامه من حشائش الأرض أو يعتقد بأنه ميت وتحول إلى شبح.

وتقدم "الشروق" في السطور التالية نبذة عن أغرب الاضطرابات النفسية التي اكتشفها الطب حتى الآن- حسبما ذكرها موقع "online psychology degree".

- أليس في بلاد العجائب

متلازمة أليس في بلاد العجائب أو Todd Syndrome من الاضطرابات النفسية المخيفة والغريبة، لأنها تجعل المصاب بها يتخيل نفسه طويلًا جدًا ولا يستطيع العيش في منزله أو العكس ويرى أشياءً أكبر أو أصغر منه ويسمع أصواتًا أعلى كثيرًا من صوته.

ويؤثر هذا الاضطراب على الإنسان إذا كان قد تعاطي المخدرات بكثرة سابقًا أو يعاني من ورم في المخ.

- متلازمة اليد الغريبة

يشعر المصاب بمتلازمة اليد الغريبة بأنه فاقد السيطرة على أطرافه وغير قادر على التحكم في حركتها، ويصل بالأمر بالمرضى إلى خنق أنفسهم وتمزيق ملابسهم أو خدش أنفسهم، وغالبًا ما يظهر هذا الاضطراب عند المصابين بالزهايمر او مرض كروتزفيلد جاكوب وهو عبارة عن اضطراب انتكاسي في الدماغ.

- اضطراب نزاهة الجسم

يطلق على هذا الاضطراب Apotemnophilia ويجعل المصاب به لديه رغبة في بتر أجزاء من جسمه مثل اليدين أو القدمين ويرتبط حدوثه بتلف الفص الجداري الأيمن من الدماغ.

- اضطراب الأنثروبلي

هو اضطراب عقلي نادر الحدوث ومخيف ويتخيل المصاب به نفسه بأنه بقرة أو قنفد ويتصرف مثلهم تمامًا ويقضي حياته في الحقول التي تعيش فيها الأبقار ويمضغ العشب من الأرض في حالة الجوع.

- اضطراب الوهم

وهذا الاضطراب يجعل المصاب به يتخيل أن من حوله ليسوا أشخاصًا حقيقيين بل تم استبدالهم ولكن بقيت أشكالهم كما هى ويبدأ في الابتعاد عن الجميع والعيش في عزلة، وغالبًا ما يحدث بعد صدمة في الدماغ أو يكون المصاب يعاني من انفصام في الشخصية أو صرع.

- اضطراب التحول لذئب

وهذا الاضطراب يجعل المصاب به يعتقد أنه قادر على التحول إلى حيوان وخاصةً الذئب الشرس، ويبدأ المصاب بالتصرف كحيوان ويختبئ أحيانًا في الأشجار أو الغابات والحدائق.

- اضطراب كوتارد الوهم

وهذا الاضطراب يحول الشخص إلى شبيه الزومبي لأنه يعتقد بأنه ميت ولكن مازال على قد الحياة على هيئة شبح وهذا ناتج عن الاكتئاب الحاد أحيانًا.

ويتسبب هذا الوهم غالبًا في موت المصاب به لأن يرفض تناول الطعام باعتباره شبح.