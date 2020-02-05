تعاني بعض السيدات من السيلوليت وهو جلد له شكل خافت أو بارز، وعادةً ما يظهر في منطقة الفخذ، ويحدث نتيجة وجود أنسجة دهنية في عمق الجلد، وهو أمرًا شائعًا لدى النساء مقارنة بالرجال.

ووفقا لما جاء في موقع "wellness mama"، فإن سبب حدوث السيلوليت بكثرة في الفخدين هو وجود نسبة كبيرة من الأنسجة الدهنية بها، ومع الوقت هناك بعض العوامل التي تجعل مظهر السيلوليت أكثر بروزًا، مثل التقدم في العمر، ووجود تاريخ عائلي معه، وزيادة الأنسجة الدهنية بسبب الوزن، وفقدان الكولاجين، والتهاب الأنسجة، وضعف الدورة الدموية.

وتلجأ بعض النساء إلى الطب لعلاج السيلوليت، في الوقت الذي يمكن التخلص منه منزليًا عبر استخدام عدة أشياء ذكرها موقع "health line"، وهي:

1- التدليك

التدليك باليدين يفيد في التخلص من الدهون، وحينما يتم التركيز على تدليك المنطقة المتواجد بها السيلوليت؛ فإنه يقل تدريجيًا بسبب إطالة أنسجة الجلد وتصريف الأنسجة اللمفاوية، ولكن يجب استخدام كريمات أو زيوت تفيد البشرة لتظهر النتيجة سريعًا.

2- فرشاة السيلوليت

يوجد فرشاة مخصصة للسيلوليت مكونة من كرات صغيرة تفتح المسام حينما يتم تدليك البشرة بها مرتين يوميًا، ولكن يجب أن تكون جافة حتى يصل تأثيرها إلى عمق الجلد.

3- القهوة

فرك الجلد باستخدام القهوة له فوائد في التخلص من السيلوليت تدريجيا؛ لأنه يحفز تدفق الدم، وكل ما يجب فعله هو وضع ربع فنجان من القهوة مع ملعقة سكر بني وملعقة زيت جوز الهند، ويتم خلط المكونات وتدليك الجسم لمدة 10 دقائق خلال 3 أيام أسبوعيًا.

4- شرب الماء

تستطيع مياه الشرب أيضًا المساعدة في علاج السيلوليت؛ لأنها تحافظ على رطوبة الجلد، وإزالة السموم، وتمنع تراكم الدهون، وتشجيع الدورة الدموية.

5- فقدان الوزن

يساعد فقدان الوزن من يعانون من السيلوليت؛ لأنه يقلل من نسبة تراكم الدهون تحت الجلد.