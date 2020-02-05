«القوى العاملة»: دورة للتدريب على صيانة «المحمول والدش» مجانا أول مارس المقبل

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة استغلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتحركة؛ لتوفير التدريب من أجل التشغيل، فضلا عن إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير عمل لائق للشباب.

وأوضح سعفان، في تصريحات له اليوم، أن برامج التدريب المهني التي تقدمها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات تركز على البعد الاجتماعي، وتعطي الأولوية في التدريب للفئات الأولى بالرعاية.

في هذا الإطار، أعلن السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، عن قيام المديرية بفتح باب قبول طلبات الرغبين في التدريب المهني المجاني على مهنة صيانة "المحمول والدش" للذكور والإناث، لمدة 3 شهور، تبدأ من أول مارس وحتى 31 مايو 2020.

وأوضح السنجابي، أنه على من يرغب الالتحاق بهذه الدورات يرفق في طلبه صورا من المؤهل الدراسي، والبطاقة الشخصية، وشهاده الميلاد، وكعب العمل، و2 صورة شخصية، والتوجه إلى مركز التدريب المهني بالقوى العاملة ببورسعيد.

وقال إن العدد محدود والحجز بأسبقية التقديم، ويشترط في المتقدم للتدريب التفرغ التام في أثناء فترة التدريب، وسيحصل المتدرب علي بدل انتقال يصرف للمتدرب 10 جنيهات عن كل يوم حضور، وبدل تدريب يصرف مجانا، وأدوات كتابية، ويتم التدريب يوميا من الأحد إلى الخميس لمدة 4 ساعات، وسيحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة تفيد باجتياز الدورة التدريبية بنجاح.